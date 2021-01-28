"Берсерка" из Чечни арестовали до 23 марта

Уроженец Чечни Саид-Мухаммад Джумаев, которого прозвали «берсерком» после драки с силовиками 23 января, взят под стражу.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Джумаева меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 23 марта», – цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря Пресненского суда Лелу Кокая.

Сообщается, что мужчина признал свою вину. Против него возбуждено дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Столкновение Джумаева с сотрудниками правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции протеста в Москве произошло 23 января. Вскоре после этого советник главы Чечни Адам Делимханов выступил с обращением к нему, призвав выйти на связь. По словам Делимханова, в ситуацию намерен вмешаться глава Чечни Рамзан Кадыров.