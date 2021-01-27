У профессора РАНХиГС, отрицавшего Холокост, не нашли ни докторской, ни диссертации

Создатель проекта «Диссернет» Андрей Заякин проверил достоверность данных об ученых степенях профессора РАНХиГС и СПбГУ Владимира Матвеева, который на лекции для учителей заверял, что Холокоста в том количестве убитых, о котором говорят, не было. Он считает, что был «всего лишь геноцид», но не Холокост: якобя сотни тысяч убитых евреев, но не шесть миллионов, о которых свидетельствуют историки.

Также он утверждал, что найденные в Аушвице запасы газа использовались не для умерщвления, а для дезинфекции.

Андрей Заякин не нашел следов работы Владимира Матвеева в Российской национальной библиотеке в Петербурге и в Российской государственной библиотеке.

«Предлагаем профессору Матвееву-питерскому добровольно признаться, в каком подземном переходе он получил свои дипломы кандидата экономических и доктора технических наук», — написал Заякин в Facebook.

Znak.com также отметил, что Матвеев, судя по данным на сайте РАНХиГС, владеет английским языком на уровне «чтение со словарем».

В администрации Ленобласти, которая организовывала лекцию для петербургских педагогов в режиме онлайн, объяснилась, что они не цензурируют лекционный материал и доверяют официальным регалиям специалиста.

27 января ежегодно отмечается День памяти жертв Холокоста.