Ритуалы на полнолуние: 5 советов для привлечения денег, любви, здоровья

28 января – первое полнолуние 2021 года. Все живые организмы так или иначе попадут под его влияние с 27 по 29 января. Как в этот период сохранить душевное спокойствие и привлечь в свою жизнь любовь, удачу и финансы, Sobesednik.ru рассказала эзотерик и биоэнергет Рена Яндар.

– Полнолуние – это не только регулярное естественное явление, но и волшебный период, когда природа звенит, наполняясь энергией ночного светила, – говорит Рена. – Именно это время уникальным образом влияет не только на ваши физические тела, но и на ментальное состояние, поэтому стоит воспользоваться моментом.

Рена Яндар

1. Если подвержены стрессу – не садитесь за руль

Прежде всего Рена Яндар предостерегает: лунная магия бывает опасной и нестабильной.

– Под покровительством единственного спутника Земли происходят глобальные энергетические всплески, которые приводят к непредсказуемым последствиям, обостряющимся на пике данной фазы, – утверждает эзотерик. – Поэтому в дни полнолуния у людей, подверженных стрессам, наблюдаются нервные срывы, усиливаются проблемы со здоровьем, обостряются головные боли и повышается восприимчивость.

Если водите машину, будьте аккуратны – в полнолуние учащаются ДТП.

Берегите себя и, как только почувствуете изменение привычного состояния, отлежитесь или воспользуйтесь услугами такси.

2. По возможности откажитесь от операций

По словам биоэнергета, в полнолуние лучше избегать хирургических вмешательств.

– В это время чаще обычного возникают осложнения, а выздоровление может затянуться, – предупреждает Рена. – К тому же именно в полнолуние возникают сильные кровотечения, которые трудно остановить.

3. Проведите ритуал «Лунное серебро»

Но есть и светлая сторона: Луна даёт женщинам ни с чем не сравнимую красоту и изящество, так что можно использовать эти чары, чтобы стать привлекательнее и желаннее.

– Чтобы усилить врожденный шарм и привлечь внимание мужчин, стоит применить ритуал «Лунное серебро». Он прост в использовании, но мощен, – советует эксперт. – В ночь полнолуния наполните бокал талой водой. Воду приготовьте сами, заморозив ее в холодильнике, а затем дав ей растаять. В полночь откройте окно и поставьте бокал на подоконник так, чтобы лунный свет зажигал таинственные огоньки на хрустальных гранях и наполнял собой воду в бокале. Полюбуйтесь, как красиво переливается в бокале волшебство!

Возьмите бокал двумя ладонями, немного подержите его так под лунным светом, а затем скажите: «Царица-Луна, подруга-Луна, дай мне свою силу, поделись своей гармонией!»

Несите воду в дом и умойтесь ею при свете свечи. Теперь посмотрите на себя в зеркало: вы прекрасны!

4. Устройте дома SPA-салон

Если хочется усовершенствовать не только лицо, но и фигуру, на помощь придёт флакончик любимых духов.

– Этот ритуал ещё проще предыдущего, но для того, чтобы его провести, придётся остаться одной дома, – продолжает Рена Яндар. – Вечером в день полнолуния утройте домашний SPA-салон и поухаживайте за собой. Для начала примите ванну с любимым ароматическим маслом, солью и пеной. Положите в неё засушенные цветы, налейте молока с мёдом, затем сделайте маску для волос и проведите пару процедур для кожи. Это позволит расслабиться и настроиться на волну красоты и гармонии.

После ванны возьмите миндальное или любое другое косметическое масло на свой вкус. Встаньте перед зеркалом и, глядя на себя, лёгкими массажными движениями втирайте масло в кожу. Визуализируйте, как оно делает вас изящнее, сексуальнее и привлекательнее. Отлично, если при этом будет открыто окно и процедура пройдёт в лунном свете.

Как закончите растирания, поставьте под свет полной луны ваши духи. Думайте о том, как прекрасны вы будете в образе лунной жрицы. Выйдите под лунный свет, и пусть он обольет вас своим сиянием.

Возьмите духи и нанесите на кожу, произнося: «Я тайна! Я обаяние! Я красота!»

Ощутите, как облако ваших духов окутывает вас и делает прекрасной.

5. Как привлечь богатство

Также полнолуние, по мнению эксперта, – удачное время для привлечения денег.

– Можете показывать луне в окно крупные купюры, класть монетки под коврик, но самый действенный ритуал будет с водой, – утверждает эзотерик. – Луна, как покровительница стихии, наделяет её действительно волшебной силой!

Налейте в прозрачный стакан талой воды. Поставьте его так, чтобы на него падал лунный свет. Для этого ритуала припасите три «золотых» блестящих монетки.

Придерживая стакан левой рукой, правой бросайте в него монетки, приговаривая: «С золота ем, с золота пью, золота себе в кошели налью!»

Дайте постоять стакану под лунным светом пару минут. Затем заберите его, обрызгайте этой водой внутренность своего кошелька, а оставшейся умойтесь. Монетки сохраните, как денежные талисманы, до следующего полнолуния, а затем потратьте.

кстати

Тем, кто не особо верит в ритуалы, Рена Яндар советует соблюдать нехитрые правила поведения в полнолуние. Стоит отказаться от:

– выяснений отношений с любимым человеком;

– просьб начальства о повышении зарплаты или премии;

– выбрасывания вещей, даже если они пришли в полную негодность;

– употребления алкоголя;

– проведения косметологических процедур.

– Зато всё, что найдёте или купите в это волшебное время, принесёт большую удачу, – заверяет эксперт. – В полнолуние можно и нужно выезжать на природу, заниматься активным отдыхом и как можно больше времени проводить у воды. Урбанистам стоит гулять в любимом парке или совершать шопинг в торговых центрах, где есть фонтаны или аквариумы.

В питании ограничений нет, но в приоритете должна быть рыба и морепродукты.

Будет неплохо, если устроите себе пару разгрузочных дней, на время откажетесь от пересоленной пищи и ограничите острое. А вот сладкое можно и даже нужно есть в любом количестве! Также по возможности включите в рацион супы, смузи и пейте больше жидкости.