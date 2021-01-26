Задержан экс-полицейский, заставлявший мигрантов работать в нарколабораториях

В Ивановской области задержан житель Москвы, причастный к сети нарколабораторий, сообщает «РИА Новости». В кейсе много интересных моментов, связанных с силовыми и муниципальными ведомствами.

Задержанным оказался экс-глава одного из подразделений УФСКН по Москве. Предполагается, что именно он руководил финансовыми потоками. Наркотики при этом развозили на машинах со спецсигналами и знаками различия Федеральной службы безопасности.

Другой важный момент: сотрудниками подпольных нарколабораторий были мигранты, которые практически в рабских условиях и под угрозой физической расправы вынуждены были участвовать в производстве наркотических средств.

Кроме экс-сотрудника полиции было задержано еще 15 человек, среди которых руководители преступных сообществ из Владимирской области, Кабардино-Балкарии и Москвы, рядовые участники наркобизнеса, а также один из руководителей в органах местного самоуправления в Иваново.

При задержании изъято 59 килограммов готового товара, более 10 тонн исходного материала и реактивы для производства.