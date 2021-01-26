Треть россиян считают, законы об иноагентах нужны для давления на критиков власти

Половина россиян (49%) вообще ничего не слышали о поправках к законодательству об «иностранных агентах». Лишь 9% знакомы с ними хорошо, а 41% что-то слышали о них, следует из опроса «Левада-Центра», который и сам объявлен российскими властями «иностранным агентом».

При этом, в то, что законы эти нужны для борьбы с западным вмешательством в дела России, верят меньше половины граждан — лишь 48%. Почти треть респондентов (30%) уверены, что они нужны для того, чтобы у людей было меньше возможностей критиковать власть. Ещё 22% не сформировали свою позицию, передают «Открытые медиа». В вопросе было только эти три варианта ответа.

Отмечается, что уровень образования не имеет однозначного влияния на то, какой из позиций относительно применения законов об иноагентах придерживается россиянин, а вот возраст на это влияет напрямую. Чем старше респонденты, тем чаще они верят, что власти таким образом защищаются от влияния Запада: так в категории 55+ в этом уверены 64%, среди россиян от 40 до 54 лет — 46%, а в возрастных группах 25-39 и 18-24 — всего лишь 34 и 32% соответственно. Последние две категории граждан чаще верят, что «иноагенты» нужны для борьбы с инакомыслием: 39 и 38%.