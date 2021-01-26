Потоп в квартире: что делать, куда обращаться, как возместить ущерб. Пошаговая инструкция

Исполнительный директор НП «ЖКХ-Контрль» Светлана Разворотнева рассказала Sobesednik.ru, как действовать, если ваша квартира в один непрекрасный день вдруг превратилась в «бассейн».

Затопить жилье могут как соседи сверху, так и коммунальщики, которые не следят за крышей. В оттепель второй вариант для верхних этажей наиболее вероятен.

1. Включаем камеру на смартфоне

Первое, что нужно сделать, – это сфотографировать на телефон последствия, зафиксировать на камеру, что у вас была протечка.

2. Приглашаем оценщика

Если ущерб значительный и без ремонта не обойтись, приглашайте оценщика. Такие оценщики есть в страховых компаниях. Он оценит сумму ущерба, и с этой оценкой вы сможете пойти в суд.

3. Фиксируем звонки в аварийку

Постарайтесь записать разговор с оператором аварийно-диспетчерской службы и сотрудниками управляющей компании.

По закону аварийно-спасательная служба должна работать круглосуточно. Если вы не можете дозвониться в аварийку, это грубейшее нарушение закона и повод обратиться в жилищную инспекцию.

В подъезде дома обязательно должна быть информация с номерами телефонов аварийно-спасательной службы. Если этого нет, то это тоже нарушение, и серьезное.

4. Обращаемся в УК или в суд

В зависимости от ситуации нужно обращаться либо в УК с требованием компенсировать ущерб, либо в суд — с иском к той же УК или к соседям.

5. Задействуйте все инстанции

Хотите добиться правды – бомбите обращениями жилищную инспекцию, прокуратуру, органы МСУ, активнее пишите на портал «Добродел».