Песков: Водитель авто, на которое напали на Цветном бульваре, лишился глаза

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что с агрессивными участниками протестных митингов не может быть диалога.

«Те, кто вышел на незаконную акцию протеста и участвовал в беспорядках, нападал на представителей органов правопорядка - это уже серьезные правонарушения, которые должны преследоваться по закону. С ними диалога быть не может, я в этом убежден», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Всех, кто принял участие в протестных акциях Песков назвал нарушителями закона. По его мнению, недовольные должны использовать СМИ для высказывания своей позиции, а насилия в отношении демонстрантов было несравнимо меньше, чем той же агрессии в отношении силовиков.

«Крайняя напряженность ситуации в определенных городах была спровоцирована исключительно агрессивными участниками этих самых акций. Здесь не может быть и не должно быть ни сомнений, ни вопросов ни у кого», – заявил представитель президента.

По словам Дмитрия Пескова, водитель автомобиля, на который протестующие напали на Цветном бульваре, в итоге лишился глаза.

В Управлении президента опровергли принадлежность автомобиля к ведомству.