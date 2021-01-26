Пансионатам-"невидимкам" дадут время легализовать свою работу

Минтруд совместно с партией «Единая Россия» разработают законопроект о лицензировании деятельности пансионатов для престарелых. Об этом сообщает журнал Vademecum со ссылкой на министра труда и соцзащиты Антона Котякова.

Инициаторы документа обращают внимание на то, что многие частные пансионаты могут работать не в формате соцучреждений, а также пренебрегать санитарными, противоэпидемическими нормами и мерами пожарной безопасности.

Только за минувший год известно о трех крупных пожарах с погибшими пенсионерами в частных домах престарелых и об одном смертоносном ЧП в доме престарелых в Тюменской области.

Антон Котяков отмечает, что в России функционируют 2,8 тысячи социальных учреждений, включая дома для пожилых постояльцев и в них проживают около 300 тысяч человек. Но только 255 организаций из упомянутого числа находятся в реестре поставщиков соцуслуг. В связи с этим они избегают внимания соответствующих надзорных органов.

При подготовке закона учтут сроки, в которые действующие дома престарелых смогут легализовать свою деятельность в соответствии с лицензионными требованиями. Председатель партии Дмитрий Медведев призвал не допустить закрытия частных пансионатов в связи с поправками и действовать в этой ситуации аккуратнее.