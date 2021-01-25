В Приморье дело о митинге 23 января возбудили со ссылкой на скорую

Уголовное дело о перекрытии дороги во время акции в поддержку политика Алексея Навального возбудили во Владивостоке. Это подтверждает УМВД по Приморскому краю.

23 января часть центральных улиц была перекрыта из-за не санкционированной властями акции протеста. Из-за этого, по данным диспетчеров службы скорой медицинской помощи, бригады медиков не могли попасть на четыре срочных вызова.

Среди пациентов, которым требовалась помощь, был девятимесячный ребенок и тяжелые больные с пневмонией. Машинам скорой помощи пришлось простоять в пробках три часа, отмечают в ведомстве.

Дело по аналогичной статье ранее было возбуждено в Москве.