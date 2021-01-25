Глава Минобрнауки обещает в ближайшее время вернуть очное обучение в вузы

Министр высшего образования и науки Валерий Фальков заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране позволяет вернуть очное обучения в университеты.

«В самое ближайшее время мы вернемся к традиционному формату обучения, ситуация во многих регионах и во многих городах позволяет», — приводит его слова ТАСС.

Фальков отметил, что отказываться от личного присутствия в вузах в пользу онлайн-образования министерство не намерено, однако в отдельных случаях обучение через интернет может оказаться разумной альтернативой. В частности, речь идет о местах, где сложно обеспечить личное присутствие.

Также он отметил необходимость предусмотреть возможность выбора для студентов между формами образования: онлайн или очное. Отметим, что дистанционное образование предумсмотрено во множетстве вузов и сейчас.