Женщина, избитая полицейским, или "чувствует себя великолепно", или в реанимации

Накануне одним из самых шокирующих с протестов было видео из Санкт-Петербурга, где женщину, которая решила спросить у сотрудников полиции, за что те задерживают мужчину, силовик с разгона ударил ногой в живот, свалив тем самым её на землю.

Как писал Sobesednik.ru, у пострадавшей было зафиксировано сотрясения мозга, её госпитализировали. Теперь директор НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе Вадим Мануковский заявляет, что её состояние «великолепное»:

«У неё лёгкая травма, там вообще никаких проблем. Она в сознании, чувствует себя великолепно, я бы её вообще выписал», — пояснил медицинский чиновник «Подъему».

Telegram-канал издания Baza при этом сообщает, что женщину зовут Маргарита Юдина, ей 54 года, сейчас она находится в бессознательном состоянии в отделении реаниматологии.