"Фонтанка" усомнилась в отсутствии претензий у женщины, которую пнул ногой силовик

Пресс-служба ГУ МВД Петербурга и области сообщила, что представитель ведомства извинился перед Маргаритой Юдиной, которую накануне неизвестный силовик без опознавательных знаков с разбега пнул ногой, отчего она упала, а вскоре была госпитализирована. С извинениями к ней в больницу якобы пришел полковник Сергей Музыка.

«Полицейский пообещал тщательно со всей объективностью разобраться в данной ситуации и при необходимости оказать посильную помощь пострадавшей», — приводит его слова ведомство (цитата по «Фонтанке»). В ответ на залитой в Сеть записи женщина якобы заявила: «Не, у меня к вам никаких претензий нет и не было».

Издание обратилось за комментарием к одному из очевидцев инцидента, который счел, что «извинения кажутся странными»: «Вчера женщина спрашивала нас, записал ли кто-нибудь видео ее встречи с полицейским, и говорила, что обратится в суд», — сказал он.

После удара полицейского 54-летняя женщина была госпитализирована. Официальные лица это не комментируют, а СМИ сообщают, что её состояние ухудшилось и сейчас она находится в кардиохирургической реанимации. Ранее «Подъем» передавал слова директора НИИ скорой помощи Джанелидзе Вадима Мануковского: «У нее легкая травма, там вообще никаких проблем. Она в сознании, чувствует себя великолепно, я бы ее вообще выписал». Однако теперь чиновник отрицает, что говорил такое.