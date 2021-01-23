В Москве жену оппозиционного политика Юлию Навальную отпустили из отдела полиции без составления протокола, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Юлию задержали на Пушкинской площади. В своем Instagram она выложила селфи с ироничной подписью: «Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке».

На видео задержания, опубликованном в соцсетях, видно, что несколько сотрудников полиции сначала говорят с Навальной, а после под руку один из них ведет ее в служебную машину.

При этом правоохранители игнорировали обращения адвоката Юлии и вытянули его за одежду из служебной машины, а также один из полицейских оттолкнул защитника со словами «Не мешайте работать».

23 января в России проходят акции протеста в связи с арестом оппозиционера Алексея Навального.

Московский оперштаб по противодействию коронавирусной инфекции сетует: данные «Социального мониторинга» указывают, что на митинг пришли 17 человек с коронавирусом. Только по официальному заявлению МВД, в акции приняли участие 4 тысячи человек.