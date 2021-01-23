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Юлию Навальную отпустили из отдела полиции без составления протокола

Общество
19:37, 23 января 2021

Юлию Навальную отпустили из отдела полиции без составления протокола
Юлия Навальная // Фото: Instagram
Юлия Навальная // Фото: Instagram

В Москве жену оппозиционного политика Юлию Навальную отпустили из отдела полиции без составления протокола, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Юлию задержали на Пушкинской площади. В своем Instagram она выложила селфи с ироничной подписью: «Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке».

На видео задержания, опубликованном в соцсетях, видно, что несколько сотрудников полиции сначала говорят с Навальной, а после под руку один из них ведет ее в служебную машину.

При этом правоохранители игнорировали обращения адвоката Юлии и вытянули его за одежду из служебной машины, а также один из полицейских оттолкнул защитника со словами «Не мешайте работать».

23 января в России проходят акции протеста в связи с арестом оппозиционера Алексея Навального.

Московский оперштаб по противодействию коронавирусной инфекции сетует: данные «Социального мониторинга» указывают, что на митинг пришли 17 человек с коронавирусом. Только по официальному заявлению МВД, в акции приняли участие 4 тысячи человек.

Теги: #Навальный

Рубрика: Общество

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