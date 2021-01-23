В Москве на месте митинга в поддержку Навального начали перекладывать плитку

В Москве полиция начала выстраивать ограждения на Тверской улице, сообщает RTVi в своем твиттер-аккаунте. Отмечается, что в этом участвуют в том числе и лица в гражданской одежде.

Полиция прибывает на Пушкинскую площадь, где должен пройти несанкционированный властями митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Во дворах вблизи места митинга расположились автомобили полиции.

На месте проведения митинга коммунальные службы внезапно начали перекладывать плитку.

«ОВД-Инфо» со ссылкой на «Апологию протеста» пишет, что частично закрыта станция метро «Пушкинская».

23 января в городах России проходят не санкционированные с властями акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.