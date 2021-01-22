Психологи не нашли прямой связи между суицидами и "группами смерти"

Координатор проекта «Молодежная служба безопасности» Леонид Армер отмечает, что «группы смерти», о которых с 2016 года активно ведутся дискуссии в обществе, сами по себе не являются причинами суицида, но могут аккумулировать склонную к аутодеструктивному поведению аудиторию.

«Да, там может произойти определенное усиление тенденций, которые были у ребенка до того, как он пришел в суицидальную игру, к сожалению. В игры приходят дети, уже подготовленные к суицидальной тематике», – цитирует «Интерфакс» Армера, который ссылается на психологическое исследование, проведенное в СПбГУ по заказу СК.

Всего психологи проанализировали 200 уголовных дел с суицидами и не нашли там прямой связи с воздействиями из тематических групп.

В очередной раз тема поднялась из-за судебного процесса по одной из ссылок на анимэ «Тетрадь смерти», где не стояло возрастное ограничение «18+».

Леонид Армер отметил, что взрослые часто не так воспринимают культурные продукты, которыми интересуются дети. «Как минимум, надо было провести исследование, которое, может быть, удивило бы взрослое население и специалистов», — говорит эксперт.

Также он отмечает, что многие известные русские народные сказки не менее жестоки, чем аниме, против которого иногда выступает родительская общественность.

«Существуют известные нам и читаемые из поколения в поколение адаптированные русские народные сказки, и есть исходный их вариант, где, извините, крови, членовредительства и трэша всякого полно. И глазки петушку выбивают, и головы рубят направо-налево. В какое-то время это было приемлемо. Сказка, прочитанная в детстве, знакомит ребенка с будущими опасностями – в этом смысл любой сказки любого народа», — заключает Леонид Армер.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru)