Гибель шахтеров в Кузбассе, Тихановская в Совбезе ООН: главное к утру 22 января

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал политизированными попытки поднять тему Белоруссии в ООН.

По его словам, «инициаторами» обсуждения белорусского вопроса уже не впервые выступают представители Эстонии. «Мы могли бы таким же образом обсуждать многое другое, что происходит в мире, но мы до этого не опускаемся. Мы знаем мандат Совета Безопасности и не привносим в обсуждение посторонние темы», — цитирует Небензю «Известия». Сегодня должна пройти неформальная встреча Совета Безопасности ООН с участием Светланы Тихановской. Она состоится по инициативе Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США.

На шахте в Кузбассе произошло обрушение из-за выброса метана, погибли три человека. Уточняется, что ЧП случилось на объекте в Ленинске-Кузнецком. В момент аварии под землей находились 44 человека, 41 удалось выбраться на поверхность, трое остались под завалами. СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Юристу признанного «иностранным агентом» Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь вменяют повторное нарушение правил организации или проведения массового мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Владимира Воронина. Соболь, которую накануне вечером задержали и доставили в ОВД «Донской», грозит штраф до 300 тысяч рублей или обязательные работы.

На пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш, которая также оказалась в отделении полиции, составили протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия»). Ей могут назначить до 10 суток административного ареста. На сотрудника отдела расследований ФБК Георгия Албурова оформили протокол по той же статье.

Намеченную на апрель премьеру 25-го фильма из серии кинолент про Джеймса Бонда «Не время умирать» перенесли на 8 октября. Об этом сообщается на официальном сайте бондианы. Режиссером картины стал Кэри Фукунага, а роль агента 007 в последний раз сыграет Дэниел Крэйг, снявшийся уже в пяти фильмах о знаменитом шпионе.