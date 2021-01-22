Авиалайнер в Индонезии мог упасть из-за неисправности двигателя

Причиной крушения Boeing 737-500 в Яванском море могла стать попытка экипажа наладить работу неисправной системы контроля двигателей.

Как пишет The Wall Street Journal, cудя по записи бортового самописца проблема возникла с одним из двух двигателей. Пилоты попытались устранить неполадку самостоятельно, вместо того чтобы отключить систему по инструкции.

Это могло привести к дальнейшим нарушениям и усложнить управление воздушным судном.

Напомним, самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение 9 января, спустя четыре минуты после вылета из Джакарты. На борту находились 62 человека.