21 иностранец депортирован с границы в Ленинградской области

Силовики в Ленинградской области задержали 21 гражданина из СНГ при пересечении режимной территории. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального погрануправления ФСБ.

Задержание произошло 20 января. У иностранцев не было при себе никаких документов, подтверждающих разрешение на пребывание на режимной территории.

Все задержанные получили штрафы, в общей совокупности более 14 тысяч рублей. После выписки протоколов они были выдворены из страны.

Всего по аналогичным правонарушениям в Ленинградской области с начала января было задержано около 200 человек.