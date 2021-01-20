В МВД начнут проверку чатов, где предлагают деньги за работу понятыми

Журналист Иван Голунов и корреспондент «Коммерсанта» Никита Королев рассказали о чатах в мессенджере Telegram, где студентам якобы предлагают подработку в качестве понятых.

Знакомый Никиты Королева, чье имя он оставляет в тайне, прислал ему скрины с чата, где публикуются сообщения вроде следующих: «Нужен один в суд фоткать тома», «нужны двое на осмотр завтра 4 утра».

Источник сообщает, что выступая понятными, студенты могут заработать от одной до трех тысяч рублей.

Опросивший участников чата журналист понял, что некоторые из них успели подработать в большинстве УВД Москвы. То есть явление системное, а не локальное.

Журналист Иван Голунов в своем телеграм-канале опубликовал скриншоты чатов «Подработка 2.0», где иллюстрирует, как выглядит процесс раздачи «вакансий».

«Я знаю чат в телеге, где следователи УВД по ЗАО, занимающиеся расследованием экономических преступлений предлагают подработку понятым. Самое частое место сбора — улица Лобачевского, 116 — это здание УВД по ЗАО», — цитирует Голунова «Медиазона».

Журналист напоминает, что понятым, согласно УПК, могут быть только не заинтересованные в исходе уголовного дела граждане.

Никита Королев сообщил, что в МВД его оповестили о намерении провести проверку по описанной ситуации.