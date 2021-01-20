В Чечне ликвидирован организатор теракта в Домодедово в 2011 году

Национальный антитеррористический комитет сообщил об убийстве бандглаваря, причастного к теракту в аэропорту Домодедово в 2011 году, пишет ТАСС. Речь идет об Аслане Бюткаеве.

Ликвидирован преступник был в ходе спецоперации в Чечне. Кроме него, по данным НАК, убито пять человек.

Портал «Чечня Сегодня» говорит о шести убитых. Называются их имена: Бютукаев Аслан, Саралиев, Базаркаев Иса, Доршаев.

Президент РФ поздравил главу республики Рамзана Кадырова с успешной операцией и сообщил, что всех участников ликвидации представят к государственным наградам.

Напомним, что в результате взрыва в аэропорту в 2011 году погибли 37 человек.