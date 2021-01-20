Освободить Навального требуют Гуриев и депутат питерской думы. Последний – в стихах

Депутат городского заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник, выступая в парламенте, призвал освободить политика Алексея Навального из-под ареста: «Власть — народу! Свободу Алексею Навальному!» — заключил он, предварив этот тезис стихами классика.

«Считаю долгом депутата говорить то, что он думает. Считаю преступлением (...) не говорить о том, что меня реально тревожит. А я считают, что взаимоотношения между властью и обществом крайне плохие — это очень тревожная ситуация. И более того, базовая несправедливость, когда слуги и хозяева поменялись местами, сейчас, с моей точки зрения, особенно очевидна, потому что власть своими нелепыми безрассудными — озверелыми иногда — решениями делает ситуацию абсолютно черно-белой. И это очень опасная история. Потому что иначе я не могу рассматривать вот это вот трусливое преследование Алексея Навального. Только в этом контексте это можно рассматривать...» — на этой фразе депутату Резнику отключили микрофон, но вскоре он все же продолжил.

После этого Резник решил прочитать собравшимся стихотворение Аполлона Майкова, которое относится к середине 19 века:

«Бездарных несколько семей

Путем богатства и поклонов

Владеют родиной моей.

Стоят превыше всех законов,

Стеной стоят вокруг царя,

Как мопсы жадные и злые,

И простодушно говоря:

"Ведь только мы и есть Россия!"»

Посчитал своим долгом сказать об этом в присутствии коллег-депутатов и губернатора Петербурга Александра Беглова. Молчать было бы преступлением перед собственной совестью. #свободунавальному pic.twitter.com/pOwHdrXdeL — Максим Резник ❌ (@maxim_reznik) January 20, 2021

После того как парламентарий зачитал произведение, он добавил, что ему описанная ситуация «очень многое напоминает». В завершении своего выступления он пояснил, что из всего вышеперечисленного следуют слова: «Власть — народу! Свободу Алексею Навальному!»

Кроме него в поддержку арестованного политика выступил экономист Сергей Гуриев, заявивший о незаконности действий власти в отношении Навального. Он также потребовал возбудить уголовное дело против виновных в покушении на убийство Навального.

«То, что происходит сегодня в отношении Алексея Навального, незаконно и ужасно», — сказал Гуриев. Он не допускает возможности, что это может напугать Алексея и Юлию Навальных: «Алексей гораздо более мужественный человек, чем его оппоненты из российской власти». Многолетние репрессии и попытка отравления политика — «признак слабости и трусости российской власти», уверен г-н Гуриев.

Экономист добавляет, что Кремль «боится» конкурировать с Навальным на честных выборах, потому что руководству страны «нечего предложить российским гражданам», а у оппозиционера есть позитивное видение будущего России. При этом всё, что может предложить Кремль, по мнению эксперта, — дальнейшая стагнация и деградации:

«Очевидно, что будущее не за Путиным, а за Навальным».

Ранее с призывами освободить Навального выступили редакции «Новой газеты» и «Медузы», десятки стран Европы, США и Великобритания. К тому же призвали в ООН. К требованию присоединились, в том числе креативный редактор «Собеседника» Дмитрий Быков, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и писатель Людмила Улицкая. Международная правозащитная организация «Мемориал» [внесена Минюстом в список иностранных агентов] признала Навального политическим заключенным.