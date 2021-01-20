Интернат в Сибири требует от СМИ удалить непроверенные факты о насилии в учреждении

Ояшинский дом-интернат обратился в суд с иском о клевете против трех редакций, пишут Vn.ru и «Такие дела». Интернат занимается обслуживанием несовершеннолетних с ментальными нарушениями.

СМИ сообщали, что в интернате против воспитанников якобы применяется грубая сила, а девочкам часто проводят аборты против их воли. По этим заявлениям СК завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Теперь же интернат пытается через суд заставить реакции «Тайга.инфо», «Ом1» и «Сиб.фм» удалить публикации об учреждении, поскольку они порочат их деловую репутацию.

На сайте учреждения опубликовано обращение к СМИ от коллектива: «В журналистских материалах в качестве обвинительных аргументов используются непроверенные, и, по нашему мнению, недостоверные сведения, которые в свою очередь вызывают провокационные комментарии».

В соцсети «ВКонтакте» создано сообщество поддержки «Я была в Ояше, мне есть, что сказать», где клиенты дома-интерната рассказывают о своем опыте обращения к соцучреждению.