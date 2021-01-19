"Росатом": На ВДНХ появится лишь восковая фигура Берии, но не его монумент

Новость о том, что в павильоне «Росатома» на ВДНХ появится архитектурная композиция Лавретия Берии породила ряд возмутительных выпадов со стороны рунета. Инициативу сравнивают с идеей установки памятника Гитлеру в немецком музее.

Тендер на Берию обнаружил портал «Открытые медиа». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о незаурядной госзакупке и переадресовал его непосредственно в госкорпорацию.

В «Росатоме» пояснили, что речь идет не о полноценной памятной скульптуре, а всего лишь о восковой фигуре, которая составит часть исторической композиции в зоне «Советский атомный проект».

«[В инсталляции будут] воссозданы интерьеры того времени, экспонаты того времени и, последовательно, как в кино, прослеживается история создания первой советской атомной бомбы. Внутри этого пространства будут воссозданы фигуры участников того проекта», — цитирует «Интерфакс» главу департамента коммуникаций «Росатома» Андрея Черемисинова.

Менеджер госкорпорации в том числе называет имена других кураторов, которые будут представлены в мизансцене об испытания на Семипалатинском полигоне. Всего будет представлено порядка десяти исторических фигур.