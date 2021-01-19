На месте запланированной антифашистской акции в Москве появился автозак

Организаторам акции по возложению цветов на месте убийства антифашистов Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова в Москве выдано предостережение о недопустимости проведения массового мероприятия. Об этом пишет «ОВД-Инфо».

Прокурор ЦАО Борис Григорьев указал заявителям проведения акции Павлу Кудюкину и Кириллу Медведеву на сохранение неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановки в столице.

«Тем не менее, согласно открытым источникам в сети Интернет в свободном доступе размещена информация о подготовке к акции и призывы в адрес неограниченного круга лиц к участию в несогласованном мероприятии», — пишет прокурор в предостережении.

Ранее активистам было отказано в согласовании традиционного ежегодного шествия 19 января, но они призвали принять участие в акции памяти и возложить цветы на месте убийства Маркелова и Бабуровой.

«Новая газета» пишет, что на Пречистенке, где на 19:00 запланирована акция, уже появились автозак и ограждения.

Адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова были застрелены неонацистами 10 января 2009 года.