"Скоро вы узнаете много нового": пресс-секретарь Навального выступила с загадочным заявлением

Российский оппозиционер Алексей Навальный, безусловно, стал ключевым ньюсмейкером этой зимы. И дело не только в громких результатах расследования относительно причастных к его отравлению лиц. Не меньше информационного шума создается и вокруг его возвращения в Россию, которое обернулось сначала сменой аэропорта рейса «Победы» с блогером на борту, а после и его задержанием в «Шереметьево».

Причем события в данном случае развиваются настолько стремительно, что уследить за ними довольно сложно. После задержания оппозиционер был доставлен в УВД Химок, где провел ночь, причем адвоката к нему не пустили. Утром в понедельник Алексея Анатольевича повели якобы на встречу с правозащитниками, а в реальности он попал в импровизированный зал заседаний Химкинского суда, организованного тут же – в здании УВД.

СМИ и политологи уже не успевают давать оценки происходящему и постоянно меняющимся в динамике событиям, однако многие из экспертов полагают, что команда Навального должна была предусмотреть хотя бы часть из того, что случилось за последние сутки, а потому, отмечают они, не исключено, что у оппозиционера есть конкретный план действий. Частично эту информацию подтвердила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в разговоре с журналистами.

«Есть ли у ФБК* какой-то план действий на время изоляции Навального? У ФБК всегда есть план действий на случай всего, что может произойти с Алексеем Навальным, в том числе на случай его посадки. Пока о конкретных действиях я говорить не буду, всему свое время. Оставайтесь с нами, вы скоро узнаете много нового.

У Алексея Навального был план. На самом деле, было не совсем ясно, что может произойти: задержат ли его на границе, задержат ли его в самолете или вообще не задержат. Подготовиться ко всему было невозможно, и мы исходили из того, что будем действовать по обстановке (в момент прилета).

Я думаю, что уровень поддержки Алексея Навального будет только расти», – заявила Кира Ярмыш.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан российскими властями «иностранным агентом»