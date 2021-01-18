Обвиняемый в даче взятки почти в $8 млн вице-президент Samsung получил 2,5 года

Суд в Сеуле приговорил вице-президента Samsung Electronics Ли Чжэ Ена к тюремному заключению по обвинению в коррупции.

Об этом пишет агентство Yonhap.

В 2017 году суд приговорил Ли Чжэ Ена, который сейчас по факту является главой Samsung Group, к пяти годам, однако через год реальный срок заменили на условный.

В феврале 2017-го Ли был признан виновным в участии в незаконных махинациях с акциями и слиянии компаний внутри корпорации для получения контроля над конгломератом. По версии прокуратуры, он дал взятку в размере около $7,8 млн подруге экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе в обмен на поддержку властями слияния дочерних компаний Samsung. Также он предложил взятку на сумму $27,4 млн.

В 2019-м суд отправил дело на повторное рассмотрение.

Ли был взят под стражу сразу же после оглашения приговора. Уточняется, что год, который Ли Чжэ Ен уже провел в заключении, будет засчитан в назначенный срок.

Пак Кын Хе в 2017 году объявили импичмент в связи с коррупцией и злоупотреблением властью. Ее приговорили к 22 годам заключения.