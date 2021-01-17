РФПИ: Бразилия не отказала "Спутнику V", а запросила дополнительную информацию

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опроверг данные о том, что Бразилия отказалась разрешать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного использования. Ранее об этом написали ряд СМИ, в том числе Sobesednik.ru со ссылкой на официальное заявление правительства Бразилии.

РФПИ объясняет, что СМИ неверно трактовали заявление руководства страны. Из сообщения компании следует, что национальное правительство просто запросило дополнительную информацию о вакцине и что это всего лишь часть стандартного процесса согласования и об окончательном отказе в регистрации препарата речи не идет.

«В связи с появившейся в ряде СМИ недостоверной информацией об отказе в ускоренной регистрации вакцины "Спутник V" в Бразилии сообщаем, что Национальное агентство наблюдения за здоровьем (Национальное агентство по санитарному надзору, Anvisa) запросило дополнительную информацию относительно вакцины "Спутник V", которая будет предоставлена в ближайшее время», — приводит ТАСС сообщение РФПИ.