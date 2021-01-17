"Будут сбивать": Навального аэропорт "Внуково" грозится встретить, как немцев в 41-м

Официальный аккаунт аэропорта «Внуково» в Twitter сравнил прилет оппозиционного политика Алексея Навального с вторжением фашистской Германии в Советский Союз в 1941-м году. Политик уже морально готов прыгать с парашютом, а компания Aviasales предложила коллегам попить таблеток.

Всё началось с того, что один из пользователей решил пожалеть аэропорт из-за той массы событий, которую им предстоит пережить с прилетом политика, но специалист пресс-службы, ответивший на этот твит, решил не принимать сожаления и провел аналогию с Великой Отечественной войной:

«Не стоит жалеть, мы просто работаем. Мы достойно «встретили» самолёты из Германии в 1941-м, встретим все самолёты и в 2021-м. Нам в этом году исполняется 80 лет и мы уже многое повидали и пережили», — написал аэропорт «Внуково».

Интернет-сервис продажи билетов Aviasales в ответ на это решил в шуточной форме посоветовать коллегам «попить таблеток», намекнув, что у них могут быть какие-то проблемы с психическим здоровьем, а главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов дипломатично прокомментировал твит фразой «Вспоминается бессмертная фраза Сергея Лаврова...»

Не прошел мимо такого выпада и сам Навальный. Высказывание аэропорта он интерпретировал буквально: «Видимо, во «Внуково» сегодня будут сбивать прилетающие самолёты».