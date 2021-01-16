В Питере задержали мужчину, избившего официантку за отказ продать водку после 23:00

44-летний уроженец Смоленска в Санкт-Петербурге задержан за избиение 22-летней официантки в одном из кафе Адмиралтейского района. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на местное управление МВД.

Мужчина пришел в заведение 5 января и потребовал налить ему водки. Но время было уже за 23:00, и кафе закрывалось. В Петербурге действует запрет на работу общепита после 23:00.

Подвыпивший агрессор пришел в ярость из-за отказа и начал наносить удары девушке, в том числе целясь в лицо. Он повалил ее на пол и продолжил бить ногами, пока не подбежала коллега официантки.

Девушка была доставлена в больницу в удовлетворительном состоянии, но с множественными травмами.

Задержали мужчину 16 января в довольно абсурдных обстоятельствах. Он просто вернулся в это же кафе как ни в чем не бывало. Узнавшие его сотрудники вызвали полицию. Против дебошира завели уголовное дело о побоях.