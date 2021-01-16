Москву ждут 7 сантиметров снега. Батареи греют до 130 градусов

В ближайшие 24 часа в Москве выпадет примерно 7 сантиметров снега. Такой прогноз синоптиков передал заммэра Петр Бирюков, пишет «Интерфакс».

Снегопады в столице продолжаются третьи сутки. На улицах уже выпало порядка 14 сантиметров снега.

При этом Петр Бирюков отмечает, что городские коммунальные службы переводят отопительные системы на максимальные значения. Батареи разогревают до 130 градусов.

Ранее МЧС предупреждало столичных жителей о метелях, гололедице и температуре ниже -25 градусов по Цельсию в ночное время.