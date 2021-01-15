Серьезный звоночек. В Россвязи хотят зарегулировать аудиовызовы через мессенджеры

Россвязь (вскоре войдет в состав Минцифры) задумалась над лицензированием звонков, которые осуществляются через интернет в мессенджерах вроде Skype, Viber и WhatsApp. Вызовы в таких сервисах шифруются и спецслужбы давно заинтересованы в их контроле, обращает внимание «КоммерсантЪ», но эксперты не допускают даже теоретической возможности, что российским властям удастся что-то с этим сделать.

«Чтобы ввести новый тип лицензий, нужно описать саму технологию, но сделать это будет невозможно, потому что все решения проприетарные, закрытые», — говорит источник газеты, знакомый с ситуацией. В том, что мессенджеры решат поделиться данными, он сомневается.

Пока в опубликованном тендере речь идет лишь об исследовании возможностей введения лицензирования для интернет-сервисов, позволяющих звонить через приложения. На него планируется потратить около 50 миллионов рублей. Сюда войдет не только создание «дорожной карты» по лицензированию, но и законодательное оформление.

При этом газета отмечает, что тему госрегурирования подобных типов связи операторы связи затрагивали уже давно, ещё в 2013 году. Это связано с тем, что мессенджеры фактически составляют конкуренцию операторам сотовой связи, но не инвестируют в инфраструктуру сетей.

Планируемые ограничения могут также затронуть IP-телефонию.