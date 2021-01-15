"Российская газета" извинилась за фейковую новость об отставке главы ФСО

Официальное издание российского правительства «Российская газета» опубликовала статью, в которой заявила о предстоящей отставке руководителя Федеральной службы охраны (ФСО) Дмитрия Кочнева. В публикации издание со ссылкой на источники рассказало, что Кочнев перейдет на работу в ФСБ. Теперь газета опровергает эту информацию.

В заметке говорилось, что временным главой ведомства станет первый замдиректора службы Олег Климентьев, а самым вероятным кандидатом на замену Кочнева является глава службы безопасности президента, замдиректора ФСО Алексей Рубежной. Издание подчеркивало, что ни с какими «скандалами» перестановки не связаны.

Позднее издание разместило официальное опровержение и извинилось за публикацию фейковой новости: «15 января на сайте "Российской газеты" опубликована недостоверная информация о кадровых перестановках в силовых ведомствах. Редакция "Российской газеты" приносит извинения читателям за публикацию этой недостоверной информации», — говорится в нем.