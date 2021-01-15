Путин дал грант на блог князя и отказал в нем "Леваде" и "Мемориалу"

Президентские гранты в этом году обойдут НКО-«иноагентов»: больше всех получат проект Юрия Башмета «Молодые дарования России» (119 миллионов рублей), «Справедливая помощь доктора Лизы» (53 миллиона), Союз кинематографистов (40 миллионов), отряд «Лиза Алерт» (33 миллиона) и фонд «Вера» (31 миллион), отмечают «Ведомости». Всего в 2021 году поддержку получат две тысячи проектов на общую сумму 4,2 миллиарда рублей, говорится на официальном сайте.

Заседание комитета, на котором определяли победителей, возглавлял первый замглавы администрации президента по внутренней политике Сергей Кириенко. Он подчеркнул, что отказ предоставления грантов международной правозащитной организации «Мемориал» и «Левада-Центру», которых российские власти объявили «иностранными агентами», никак не связан с их статусом: «У нас в стране 220 тыс. зарегистрированных НКО. Заявок в прошлом году мы получили 24 тыс. Иноагентов — 70 с небольшим [штук, — ред]. Это несомасштабные вещи. Специально ими заниматься и вылавливать, получали они или нет, мы не стали», — приводит его слова «КоммерсантЪ».

Не смогли получить гранты проекты «Молодой гвардии "Единой России"» и «Диктанта Победы». А среди победителей конкурса значится «Блог Александра Невского», который авторы намерены вести в Instagram. На проекты выделят почти 500 тысяч рублей: в аккаунте планируют публиковать «иллюстрированные статьи на историческую тему патриотического характера, а также минутные анимационные документальные ролики». Он приурочен к 800-летию великого полководца, а целью его создания указана борьба с политическим инакомыслием, продвигаемым через переписывание истории любителями в тематических группах в соцсетях: «Популярность таких групп в молодежной среде формирует искаженное представление об истории нашего Отечества или отсутствие к ней интереса и негативно сказывается на имидже государства, способствуя росту оппозиционных настроений», — говорится в описании к проекту.