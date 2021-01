Еще восемь китайских компаний, в том числе Xiaomi, пополнили "черный список" США

США расширили перечень компаний из КНР, в акции которых будет запрещено вкладывать средства американским инвесторам.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на The Wall Street Journal, в список вошел, в частности, производитель потребительской электроники Xiaomi.

На перечень будет распространяться действие подписанного в ноябре Дональдом Трампом указа. Документ запрещает американским инвесторам владеть акциями компаний, которые, по данным Вашингтона, связаны с оборонным сектором и спецслужбами КНР. В декабре «черный список» был расширен.

Ранее издание сообщало, что власти США могут включить в перечень Alibaba Group Holding Ltd., Baidu Inc. и Tencent Holdings Ltd, но после совещания правительства 12 января было решено этого не делать. По мнению министра финансов США Стивена Мнучина, санкции против крупных компаний дестабилизируют рынок и могут навредить экономике страны.