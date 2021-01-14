В Москве заторы из-за снега. Водителей просят пересесть на общественный транспорт

После ночного снегопада в Москве образовались «серьезные» пробки и заторы. Приложение «Яндекс.Пробки» сообщает сегодня о пробках от шести до девяти баллов. Пешеходов ожидает гололедица.

«Неблагоприятные погодные условия привели к тому, что при относительно небольшом количестве автомобилей в городе серьезные пробки», — говорится в сообщении столичного дептранса в Telegram.

ГАИ просит водителей по возможности отказаться от использования в ближайшее время личных автомобилей, а тех, кто все-таки поедет на машине, ездить максимально безопасно: «Соблюдайте скоростной режим, держите безопасную дистанцию, избегайте ненужных и резких маневров», — передает заявление ведомства «Интерфакс».

Также там обратились и к пешеходам. Их призывают учитывать, что под снегом может образоваться гололедица, и ходить осторожно, без лишней спешки.

По оценкам синоптиков, аномальные морозы в Москве продлятся до конца недели, а температура будет достигать 23-25 градусов мороза. Сегодня температура составляет -14 градусов, однако, как поясняли в «Фобосе», учитывая влажность и ветер, ощущаются они на -19.

За ночь в столице выпало 20% месячной нормы осадков. Снегопад должен прекратиться к середине дня.