Поправки от Минюста могут увеличить число внеплановых проверок в НКО

Министерство юстиции разъяснило положения законопроекта, который откроет государственным структурам доступ к банковским операциям юридических и физических лиц. Об этом пишет «Интерфакс».

В ведомстве утверждают, что новый закон коснется лишь некомммерческих организаций, но не любых граждан.

«Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий для некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с действующим законодательством», — объясняют в пресс-службе Минюста.

Юрист благотворительного фонда «КАФ» Константин Воробьев предположил, что из-за поправок может увеличится числов внеплановых поправок.

«Можно предположить, что запрашиваемые полномочия обусловлены расширением понятия иностранного финансирования и необходимы для эффективного мониторинга источников денежных средств НКО, а также отслеживания организаций-посредников», — пояснил Воробьев в комментарии «Таким делам».