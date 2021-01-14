Называли "обезьянами": Росгвардия в Екатеринбурге пресекла бунт мигрантов в ЦВСИГ

В Центре временного содержания иностранных граждан, подлежащих выдорению, в Екатеринбурге служащие Росгвардии пресекли бунт среди мигрантов. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Свердловской области.

Утверждается, что инициатором стычки между сотрудниками ЦВСИГ и мигрантами стал 32-летний мужчина. В МВД утверждают, что в камерах были обнаружены пластиковые бутылки со спиртными напитками, спрятанные в буханках хлеба.

При изъятии алкоголя мужчины-иностранцы пошли на конфликт с силовиками. Они начали ломать мебель, двери, камеры видеонаблюдения, а после некоторые предприняли попытки самоубийства, а некоторые угрожали сделать то же самое.

Мигранты рассказали журналистам URA.ru, что одному их них «оторвали» палец. СМИ выложило видео, где видно, что в ЦВСИГ прибыли медики. Утверждается, что дежурный называл иностранцев «обезьянвами» и другими ругательными словами.

В ЦВСИГ выехали правозащитники «Уральской ассоциации беженцев».

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)