Каждая третья семья в России потратила на Новый год меньше 5 тысяч

Совместный опрос AliExpress и агентства ResearchMe показал, что большинство российских семей выделили на новогодние праздники меньше десяти тысяч рублей. Треть семей выделили на это не более пяти тысяч рублей. Ещё треть (31%) — от шести до 10 тысяч. Меньше четверти российских семей пустили на празднование Нового года сумму до 20 тысяч рублей.

При этом четверо из пяти жителей России заявили, что они потратили больше всего денег на еду и напитки. «Из активного досуга популярностью пользовалась зимняя рыбалка, — передает ТАСС. — Товары для нее (...) по объему оборота показали рост в 33% за период».

В пять раз вырос спрос на различные умные органайзеры, которые помогают заниматься планированием. Сюда же отнесли и ежедневники. Наиболее популярным товаром среди пользователей AliExpress во время праздников стали разные аксессуары для смартфонов и составляющие для компьютеров.

Половина россиян хотя бы один праздничный день уделили работе или учебе, но больше всего времени они посвятили просмотру телевизора (58% респондентов) и онлайн-серфингу (54%). Интернет-пользователи чаще всего сидели в соцсетях (88%), смотрели кино (69%) и читали новости (63%). 45% заявили, что на каникулах они отсыпались. Лишь треть опрошенных выразили сожаление, что из-за пандемии не посетили какие-то мероприятия или не съездили к родным и друзьям.