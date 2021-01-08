Facebook начал собирать персональные данные пользователей WhatsApp

В пользовательском соглашении мессенджера WhatsApp появился пункт, согласно которому персональные данные, собранные о пользователе, будут переданы также и Facebook — компании-владельцу приложения. Об этом сообщает «РИА Новости».

В тексте документа указывается, что пользователь дает согласие на предоставление его данных «семейству приложений» американской корпорации, что, по заверениям компании, должно улучшить возможности таргетинга и сделать рекламу более полезной для конкретного человека — учитывая персональные предпочтения, ему будут предлагать те товары, которыми он заинтересуется с большей вероятностью.

Наиболее популярные приложения Facebook, помимо одноименной социальной сети, — Instagram и Messenger, а также сам WhatsApp. Уточняется, что среди данных, которые планируется собирать, присутствует геолокация и сведения об активности пользователя в соцсетях.