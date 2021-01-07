Власти Мурманской области подарили детям самоуничтожающиеся фонарики

Почти четыре тысячи школьников получили подарочные наборы от правительства Мурманской области. На это потратили 11,5 миллиона рублей, а один комплект обошелся почти в три тысячи. «Гвоздем» новогоднего поздравления стали вошедшие в него фонарики.

Пользователи соцсетей рассказали, что устройства взрываются, когда их ставишь на зарядку, обращает внимание «Новая Газета» со ссылкой на публикации родителей детей во «ВКонтакте». Причем выяснилось, что точно такие же фонарики дарили там в прошлом году, они тоже взрывались.

«Мы с мужем пошли смотреть, а там все в мелких пластмассовых мелких и острых осколках, которые разлетелись по всей комнате. Силой удара пробило пластиковый горшок с цветком, который стоял рядом и из стены бетонной выковыривать пришлось мелкие кусочки словно семечки», — делится Ольга Дирингер из Мурманской области [орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.].

Такие комплекты достались не всем школьникам, а лишь немногим: отличникам, детям с инвалидностью и детям медицинских работников, трудящихся в «красных зонах» инфекционных больниц.

Акция прошла под лозунгом «На Севере — жить!», который выбрал лично губернатор Андрей Чибис.

Весной в Мурманской области также планировали надеть на всех, у кого может оказаться коронавирус, электронные браслеты слежения. Кроме того, в мае региональные чиновники предлагали установить на первых этажах школ решетки, а заборы учебных учреждений укрепить противоподкопными механизмами и 3-4 рядами колючей проволоки сверху.