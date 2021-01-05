Локдаун в Британии и туман в Москве. Новости к утру 5 января

Из-за опасений локдауна снижаются цены на нефть. Показатели на разных биржах упали на суммы от 0,07% до 1,9%. Об этом пишет «Интерфакс». Участники рынка ожидают встречи ОПЕК+, которая состоится в 17:30 по московскому времени. Ранее Россия и Казахстан выступали за увеличение добычи нефти.

В Британии премьер Борис Джонсон ввел третий национальный локдаун, пишет «Российская газета». Жителей Англии предупредили, что грядущие недели будут самыми тяжелыми и нагрузка может оказаться непосильной для здравоохранения.

В США новая президентская администрация по главе с Байденом намерена продлить оставшийся крупный договор по ядерным вооружениям с Россией. Речь идет о СНВ-3, передает «Росбалт» со ссылкой на The New York Times. Также будущий советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан не исключил и дальнейшие переговоры с Ираном.

В Иркутской и Тверской областях из-за погодных условий порядка 40 тысяч человек остаются без электричества. Ведутся восстановительные работы.

В Москве региональный главк МЧС предупреждает граждан о слабом гололеде и тумане. Видимость при этом составит 200-700 метров, пишет «РИА Новости».

Генпрокуратура РФ отчиталась о привлечении к дисциплинарной ответственности 330 виновных лиц за нарушения в сфере ценообразования на продукты. Также надзорное ведомство выдало 540 предостережений по этим моментам. Всего подобные нарушения были отмечены в более чем десяти регионах, включая Москву, пишет ТАСС.