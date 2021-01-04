В Казани арестовали двух подозреваемых в организации "мафии нищих"

Продолжение получила история мужчины с инвалидностью, о которой ранее писал Sobesednik.ru.

Напомним, волонтеры фонда «Душа России» в Казани в конце декабря определили в социальный приют 42-летнего Дмитрия, у которого несколько лет назад ампутировали ноги. Его заставляли собирать милостыню на дороге.

В день, когда Дмитрий оказался в соцучреждении, к приюту приехали неизвестные и потребовали отдать мужчину, а также угрожали волонтерам.

Теперь глава волонтерского движения «Душа России» Юлия Хакимова сообщила о задержании двух подозреваемых в причастности к нищенской мафии. 31 декабря в поселке Константиновка задержаны мужчина 1997 года рождения и девушка 1994 года рождения. Оба — неработающие граждане Молдавии.

Следственный комитет по Татарстану планирует завести против них уголовные дела по статьям о незаконном лишении свободы, пишут «Такие дела».

Злоумышленники удерживали несколько человек, заставляя их попрошайничать на улице. Пострадавший Дмитрий, которого они выкрали из интерната для людей с инвалидностью, говорил, что зарабатывал порядка 10 тысяч рублей, которые у него отбирали.

Юлия Хакимова в сюжете телеканала «Татарстан 24» отмечает, что таких людей в регионе десятки, всех их нужно освобождать.