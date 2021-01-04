Генпрокуратура научит школьников сдавать взятчиков полиции

Генеральная прокуратура подготовила методический материал для помощи учителям. Конкретно они подготовили лекцию о вреде коррупции, рассчитанную на детей и молодежь, пишет «Интерфакс».

В образовательном материале прокуратура поясняет детям, что коррупция — это когда человек пользуется положением во власти в личных корыстных целях, а не в интересах общества.

«Власть закона должна быть выше власти денег, это неотъемлемая черта здорового общественного уклада», — пишется в лекции. Ее авторы подчеркивают, что при коррупции нарушаются не только права конкретного гражданина, но задеваются интересы всего общества и государства.

В надзорном ведомстве школьников предупреждают, что за дачу и получение взятки предусмотрена уголовная ответственность, в том числе лишение свободы на срок до 15 лет, а также штраф, который может превышать сумму взятки в 70 раз.

Молодому поколению советуют в случае вымогательства взятки выслушать требования мздоимца, а после по телефону обратиться в ближайшее отделение полиции и написать заявление.