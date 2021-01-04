Британия не стала передавать Штатам создателя WikiLeaks из-за риска суицида

Джулиан Ассанж останется на территории Великобритании. Окружной судья Ванесса Барайцер приняла такое решение на основании того, что создатель WikiLeaks в США может покончить жизнь самоубийством ввиду своего нестабильного психического состояния.

Как пишет Independed, в случае экстрадиции Ассанжу грозит до 147 лет колонии строгого режима. Журналист раскрыл множество секретных данных разных государств, используя методы компьютерного вторжения и данные, полученные от информантов.

Судья сообщила, что Ассанж будет находится под стражей до подачи апелляции из США.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru)