ПРФ решил радовать россиян заранее – размер будущей пенсии будут присылать с 45 лет

Пенсионный фонд России будет рассылать регулярные уведомления для всех граждан старше 45 лет о размере их будущей пенсии. Этот возраст выбран по двум соображениям: во-первых, уже примерно понятно, на что рассчитывать гражданину, а, во-вторых, они и сам начинает задумываться о старости к этому времени, объясняют в ПФР.

«Уведомления Пенсионного фонда будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года», — сообщили «Российской газете» в пресс-службе ведомства.

Чиновники то ли с сарказмом, то ли всерьез называют это «письмом» счастья и предполагают, что подобное зрелище сподвигнет россиян заранее подумать, на что им жить на пенсии. В качестве одного из вариантов они рекламируют программы добровольного страхования пенсии.

Отмечается, что «письме счастья» будут указывать не только размер будущей пенсии, но и сумму пенсионных отчислений, которую государство уже получило от человека. Замглавы Минтруда Андрей Пудов пояснил: