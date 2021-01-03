Крупное фото сперматозоидов под микроскопом покорило Сеть

Авторы YouTube-канала SlivkiShow увеличили изображение мужских половых клеток благодаря мощным объективам.

Авторы популярного познавательного шоу признались, что потратили много сил и времени, чтобы добыть биоматериал для исследования.

– Его нам предоставил один из подписчиков, имеющий, по его словам, доступ к большому хранилищу этой удивительной материи. Потом на долго ехала к нам через множество километров, городов и наконец-то прибыла, – поделились авторы SlivkiShow.

Полученный биоматериал разместили под мощным микроскопом и... сначала ничего не увидели.

«Не понял! Почему тут ничего не движется?!» – удивленно восклицает автор. И предполагает, что ему «подсунули манную кашу вместо человеческого семени».

Однако при дальнейшем увеличении стали четко видны активно движущиеся сперматозоиды – те самые головастики с хвостиками. Видео эксперимента мгновенно разлетелось по Сети, за первые же сутки его посмотрели почти 3 миллиона человек, благодаря чему ролик возглавил список трендов российского сегмента YouTube.

«Сколько их тут! – поражается ведущий SlivkiShow. – Именно из этих «рыбок», которые называются сперматозоидами, и зарождается человеческая жизнь. Можно сказать, что каждый из вас практически в буквальном смысле был когда-то вот такой «рыбкой», которая первой добралась к женской яйцеклетке. И внутри каждого человека мужского пола плавают миллионы таких «головастиков», которые стремятся на свободу, чтобы зачать новую жизнь».

Авторы канала SlivkiShow призвали своих подписчиц прислать им теперь женский биоматериал, чтобы показать зрителям, как выглядят под микроскопом яйцеклетки.