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02 января, суббота

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[14:31]Отметки о прививках предлагают начать ставить в паспортах россиян
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Во Франции в новогоднюю ночь сгорел 861 автомобиль

Общество
11:19, 02 января 2021

Во Франции в новогоднюю ночь сгорел 861 автомобиль

Во Франции в новогоднюю ночь хулиганы сожгли 861 автомобиль. Как отмечает радиостанция Europe 1, это на 41% меньше, чем в прошлом году.

Об этом пишет «РИА Новости».

Ранее французские СМИ сообщали, что не менее 100 тысяч полицейских и жандармов будут мобилизованы во Франции, чтобы следить за соблюдением комендантского часа в новогоднюю ночь.

По данным Europe 1, точную информацию о поджогах не сообщали в релизе французского министерства внутренних дел о происшествиях в новогоднюю ночь по причине того, что глава МВД Франции Жеральд Дарманен направил префектам письмо с требованием не сообщать эти данные на местном уровне, «чтобы избежать любых элементов соревнования» по числу поджогов.

Тем не менее, данные полиции и жандармерии страны гласят, что в ночь на 1 января по всей Франции неизвестные сожгли 861 автомобиль. В прошлом году было зафиксировано рекордное число поджогов — 1457.

Во Франции с 30 октября действовал повторный карантин на фоне второй волны коронавируса. С 15 декабря карантин заменили комендантским часом с 20:00 до 06:00. По словам представителя правительства страны Габриэля Атталя, комендантский час в 15 французских департаментах будет начинаться с 18:00.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Новый год #Франция #карантин из-за коронавируса

Рубрика: Общество

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