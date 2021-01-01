В Казани волонтерам, спасшим мужчину от "мафии нищих", поступают угрозы

В столице Татарстана волонтеры движения «Душа России» вызволили из рабства 42-летнего мужчину с инвалидностью. Лишившийся в детстве ног уроженец Краснодара Дмитрий был вынужден попрошайничать на дороге, пишут «Такие дела».

Злоумышленники заставляли его ежедневно собирать деньги на трассе. На дорогу его привозили в девять утра и забирали в десять вечера. В Казань его переправили профитеры «нищенской мафии» из Владивостока, где он тоже попрошайничал на дороге.

В день он набирал примерно 10 тысяч рублей, которые у него отбирали преступники.

Дмитрия доставили в социальный приют 27 декабря. В тот же день волонтерка Юлия Хакимова заметила при нем часы и мобильный телефон. Она предположила, что именно по этим гаджетам злоумышленники отслеживают мужчину. Опасения подтвердились: вечером, когда неизвестные прибыли в приют и требовали отдать им Дмитрия, а также угрожали волонтерам.

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Юлия Хакимова вместе с Дмитрием написали заявление в полицию и Следственный комитет, но после четырех опросов потерпевшего силовики так и не стали заводить дело.

Дмитрий рассказывает, что потерял ноги из-за обморожения. С 12 лет он работал на кладбище, копал могилы. примерно четыре года назад он отморозил ноги и попал в дом-интернат для людей с инвалидностью. Оттуда его выкрала неизвестная семья.

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