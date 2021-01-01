Собакам вход воспрещен: вступили в силу новые правила для посетителей пляжей

Собаки и другие животные стали persona non-grata на российских пляжах. Соответствующие правила становятся актуальными с 1 января 2021 года, пишет «Парламентская газета».

Исключения сделаны только для псов-поводырей.

Также введены условные знаки: красный и черный флаг над пляжем означают, что купаться в водоеме сейчас нельзя. Администрации пляжа обязаны будут обследовать дно пляжа в границах заплыва, но эта норма начнет действовать с 1 июля. Вместе с этим они должны будут обеспечивать работу спасательных постов на весь период работы пляжа.

В зонах купания запрещено движение маломерных судов, кроме спасательных А лодка спасателя должна находится не далее двух метров от берега.