ИГИЛ* взял на себя ответственность за теракт в Чечне 28 декабря

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападение с ножом на полицию в южной части Чечни. Об этом пишет Reuters со ссылкой на аффилированную с ИГИЛом газету «Аль-Наба».

Нападение с холодным оружием произошло 28 декабря. Мужчины убили одного полицейского, а другого ранили.

Глава республики Рамзан Кадыров отметил, что нападавшие были братьями из Ингушетии. В Чечне они работали на одной из местных пекарен. Оба мужчины были ликвидированы при попытке завладеть оружием.

Ранее Рамзан Кадыров обратился к к главе парламента Чечни Магомеду Даудову, чтобы тот связался с родственниками обвиняемых в терроризме и «объявил им кровную месть».

Прим. Sobesednik.ru: ИГИЛ, также ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ решением суда.